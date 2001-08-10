Двух пешеходов сбили за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 20 декабря 40-летний водитель, управляя автомобилем "Мицубиси Паджеро", двигался в южном направлении, по улице Железнодорожной Южно-Сахалинска. В районе дома № 9А/1 улицы Карпатской, не уступил дорогу и сбил пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, 60-летний пешеход получил травмы.

В этот де день в Александровск-Сахалинском 64-летний водитель, управляя автомобилем «Сузуки Джимини», при движении задним ходом в районе дома № 8А улицы Дзержинского, не убедился в безопасности, в результате чего сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В нарушение ПДД РФ, водитель с места происшествия скрылся. В ходе разыскных мероприятий, в течении суток был установлен.

В результате ДТП 65-летняя женщина получила травмы.

По данным фактам проводится проверка.