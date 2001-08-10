Сотрудница полиции на Сахалине незаконно прописала более 170 мигрантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего инспектора отделения по вопросам миграции ОВМ ОМВД России по городскому округу «Долинский» в совершении преступлений по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в областной прокурвтуре.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки.
Органом предварительного расследования установлено, что с ноября 2018 г. по октябрь 2019 г. обвиняемая, занимая должность инспектора отделения по вопросам миграции ОВМ ОМВД России по городскому округу «Долинский», не поставив в известность владельцев жилых помещений, заполнила от их имени необходимые документы и произвела фиктивную регистрацию более 170 иностранных граждан по месту пребывания в семи жилых помещениях в г. Долинске.
Таким образом, обвиняемая, используя служебное положение, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан, которые не имели намерения фактически проживать в указанных жилых помещениях.
Санкцией ч. 1 ст. 322.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а ст. 322.3 УК РФ - до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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