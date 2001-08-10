На Сахалине сын взял кредит на отца, ничего не сказав родителю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 53-летнего жителя села Леонидово. Мужчина сообщил полицейским, что ему пришло уведомление из микрофинансовой онлайн-организации, что на основании кредитного договора, заключённого полгода назад, за ним числится долг на сумму более 75 тысяч рублей. Мужчина никаких займов не оформлял и попросил полицейских разобраться с этим, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 27-летний сын потерпевшего. Выяснилось, что заявитель ранее присылал на телефон фотографии своего паспорта сыну, а тот их сохранил и решил воспользоваться в своих целях. В сети он нашел сайт микрофинансовой компании, полностью ведущей свою деятельность в режиме онлайн, которая осуществляет выдачу потребительских займов в рублях без определения цели использования займа и оформил в кредит 25 тысяч рублей на своего родителя. Спустя полгода из-за неуплаты займа сумма набежала не маленькая – 75 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.