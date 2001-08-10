На Сахалине будут судить браконьера,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего жителя села Ильинское, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершеной с причинением крупного ущерба в местах нереста и на миграционных путях к ним, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что 25 августа фигурант прибыл на участок реки Нитуй, протекающей в Макаровском районе, которая являются миграционным путем к местам нереста и местом нереста рыбы горбуши и, используя запрещенное орудие лова (рыболовный сачок), не имея путёвки на добычу водно-биологических ресурсов, незаконно выловил рыбу горбушу и при помощи ножа заготовил 8 кг 660 грамм икры, на общую сумму 241 921,43 рублей.

В настоящее время уголовное дело расследовано и будет рассмотрено в суде.