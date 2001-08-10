На Сахалине задержан вор,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Макаровскому городскому округу в минувшее воскресенье поступило заявление 54-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что 22-летний молодой человек, состоящий с ним в родственных связях, обокрал его. Как пояснил потерпевший, подозреваемый, находясь в его квартире, воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, похитил сотовый телефон, инструменты и рыбацкие принадлежности, а также денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки данная информация подтвердилась, но помимо этого полицейскими была установлена причастность указанного гражданина к совершению другого противоправного деяния.

Как выяснилось, в начале декабря молодой человек, будучи в гостях у знакомого своего родственника, похитил принадлежащий хозяину квартиры сотовый телефон стоимостью 32 тысячи рублей.

В обоих случаях похищенное имущество гражданин планировал использовать на правах собственника в личных целях. Полицейские изъяли украденное в полном объёме, которое будет возвращено законным владельцам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.