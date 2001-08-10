Сахалинец вызвался потравить тараканов и украл у знакомой деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего гражданина, обвиняемого краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в январе нынешнего года обвиняемый познакомился с 36-летней потерпевшей. Между ними со временем сложились близкие отношения: фигурант даже стал у нее проживать. В один из дней, обвиняемый находился у потерпевшей дома вместе с ее несовершеннолетними детьми. Сама женщина была на работе и в свое отсутствие потерпевшая попросила мужчину вызвать специальную службу, занимающуюся травлей насекомых.
Фигурант позвонил в одну из таких служб и оставил заявку. Стоимость работы специалистов составляла 3 тысячи рублей, о чем мужчина сообщил потерпевшей по телефону. Та, в свою очередь, сказала ему, что денежные средства для оплаты он может взять в шкафу на верхней полке. Там обвиняемый обнаружил 22 тысячи рублей наличными. Мужчина решил взять всю сумму, 3 тысячи из которых отдал работникам, а остальное впоследствии потратил по своему усмотрению.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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