Сахалинец снял дверь с петель и украл рыболовные принадлежности и продукты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Долинскому городскому округу поступило заявление 59-летнего местного жителя о хищении из подвального помещения дома имущества на сумму более 66 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Выяснилось, что в ночное время мужчина проник в подвал дома, где проживает заявитель, скрутив при помощи отвертки крепления навесного замка на двери. Находясь уже внутри, он прошел до одной из кладовых и, чтобы попасть внутрь, открутил дверные петли. Там он обнаружил рыбацкие костюмы, 2 палатки и различные продукты питания. Мужчина похитил указанное имущество и направился с ним домой. Рыбацкие принадлежности и палатки он спрятал в одной из комнат под полом. Ранее, подозреваемый уже бывал в данном подвале, когда помогал своему знакомому переносить туда вещи.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято в полном объеме.
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