Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2021
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Сильные снег и ветер прогнозируются в Южно-Курильском и Курильском районах
16:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сильные снег и ветер прогнозируются в Южно-Курильском и Курильском районах

Сильные снег и ветер прогнозируются в Южно-Курильском и Курильском районах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 декабря в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируются сильный снег и ветер 25-30 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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