Почти четыре миллиона рублей взял в кредит сахалинец, чтобы отдать мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 38-летнего жителя областного центра, у которого в период с 19 ноября по 10 декабря путем обмана похищено почти три миллиона 725 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, в октябре заявитель в интернете увидел объявление от банка "Положи 15000 рублей и получи 74000 рублей". Мужчина заполнил онлайн-анкету. Через некоторое время ему поступил звонок от неизвестной. Девушка сообщила, что для торгов на бирже необходимо зарегистрироваться на сайте и установить программу для видеосвязи. После выполнения всех условий заявитель оформил кредиты в разных банках и внес средства на указанный счет.

Больше денего он не увидел. Возбуждено уголовное дело.