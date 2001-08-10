Гуляющий сахалинец увидел металлические фляги на крыльце школы и перетащил их себе в подвал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Шахтерска, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в день совершения преступления обвиняемый прогуливался по территории одной из местных школ. Со стороны входа в пищеблок фигурант увидел стоящие на крыльце алюминиевые фляги емкостью 36 литров. Всего их было 8 штук. Молодой человек решил похитить имущество школы, чтобы в дальнейшем сдать в пункт приема металла.

Осознавая, что один он не справится, фигурант попросил знакомого помочь ему перенести указанные фляги в подвал дома по улице Мира. Товарищу обвиняемый сказал, что у него имеется договоренность с администрацией школы, на основании которой он может забрать данное имущество. Молодые люди перенесли фляги в подвал, после чего разошлись по домам. Позже к молодому человеку пришли сотрудники полиции, которым поступило заявление о хищении имущества.

Гражданин признался в совершенной краже. Похищенные фляги изъяты.