Сахалинец через дырку в стене воровал из магазина алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Охинский окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в сентябре фигурант в ночное время суток, находясь возле пристройки к продуктовому магазину, используемой как складское помещение, решил совершить на кражу имущества.

Ему было известно, что в стене этой пристройки есть отверстие. Тогда молодой человек, осмотревшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не наблюдает, отогнув металлопрофиль, закрывающий данное отверстие, заглянул туда и обнаружил там алкогольную продукцию, которая располагалась в непосредственной близости от него.

В дальнейшем юноша стал доставать оттуда ёмкости с алкоголем. Похищенное он складывал в пакет, принесённый с собой.

После того, как пакет был заполнен, обвиняемый отправился с ним к себе домой, а потом вновь вернулся и продолжил совершать тайное хищение чужого имущества. Впоследствии распорядившись им по своему усмотрению, на правах личной собственности, причинив потерпевшей материальный ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.