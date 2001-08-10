13:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Днём 18 декабря у охотоморского побережья острова Итуруп прогнозируется опасное волнение моря 4 метра и более. Явление сохранится в течении ночи 19 декабря, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям указанного района исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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