Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2021
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Сильные снег и ветер прогнозируются в Южно-Курильском и Курильском районах
13:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря

У берегов Итурупа прогнозируется опасное волнение моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 18 декабря у охотоморского побережья острова Итуруп прогнозируется опасное волнение моря 4 метра и более. Явление сохранится в течении ночи 19 декабря, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям указанного района исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.

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