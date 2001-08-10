Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2021
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14:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во время застолья сахалинка втихую обокрала собутыльницу

Во время застолья сахалинка втихую обокрала собутыльницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 19-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что у неё с банковского счёта похищено восемь тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили 22-летнюю жительницу Долинска. Выяснилось, что подозреваемая находилась в гостях у потерпевшей, где вмесите они распивали спиртное. Жительница Долинска дождалась, когда её подруга отвлечется, и перевела с помощью телефона потерпевшей на свой счёт вышеуказанную сумму.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Помимо этого, в отношении неё ведется расследование уголовного дела за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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