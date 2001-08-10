Сахалинец привел домой первого встречного и лишился ноутбука

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый встретил на улице ранее незнакомого ему потерпевшего, с которым у них завязался разговор. В процессе общения мужчина пригласил фигуранта в гости. В квартире они стали употреблять спиртное. Спустя время, когда алкоголь закончился, потерпевший отправился в магазин за добавкой, оставив гостя одного. Воспользовавшись отсутствием мужчины, фигурант решил похитить его ноутбук, который находился на стуле в комнате. Взяв с собой гаджет с зарядным устройством и компьютерной мышью, обвиняемый покинул место преступления и направился к себе домой.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.