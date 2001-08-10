На Сахалине задержан серийный кабельный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении серии краж и одном покушении на кражу. Общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый, находясь в районе улицы Мира в Шахтерске, через незапертый люк проник на чердак многоквартирного дома. При помощи принесенных с собой инструментов фигурант произвел первый срез телефонного кабеля. После этого он поднялся на чердак соседнего дома, где срезал вторую часть провода. Далее он спустился вниз, смотал упавший кабель и скрылся с ним с места преступления. Действуя по выработанной схеме, мужчина позже срезал еще 2 телефонных провода длиной 60 и 120 метров. Похищенное обвиняемый сдавал в пункт приема металла, а вырученные деньги тратил на продукты питания и спиртное.

Также фигурант попытался совершить кражу еще одного кабеля, но был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.