Житель Охи задержан за поджоги дачных домиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками отдела МВД России по городскому округу "Охинский" установлен гражданин, причастный к совершению умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. В сожжении дачного домика с имуществом внутри изобличен 24-летний житель районного центра. По имеющейся оперативной информации, он, находясь в северной части города Оха, поджог принадлежащее 56-летней местной жительнице домовладение, расположенное на улице Нефтяников. Своими действиями молодой человек причинил потерпевшей ущерб на 110 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По данному факту 13 декабря 2021 года было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

В рамках расследования данного уголовного дела проведены проверки показаний на месте и иные следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Гражданин дал признательные показания. Также он сознался в совершении ряда аналогичных деяний, совершенных им в период с ноября по декабрь текущего года. По данным сведениям проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Изъяты орудия, способствующие совершению преступления (ёмкости, содержащие горюче-смазочные материалы).

В отношении обвиняемого по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в настоящее время в Охинском городском суде находится на рассмотрении уголовное дело по обвинению вышеуказанного лица в семи фактах умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенных в период с 16 октября по 18 декабря минувшего года.

Уголовное дело было расследовано следственным охинским отделом ОМВД, по которому 19 апреля надзорным органом утверждено обвинительное заключение.

Тогда охинец проникал в частные хозяйственные постройки, собирал пригодные для горения предметы и поджигал их. Своими действиями он причинил семи потерпевшим ущерб на сумму один миллион восемьсот тысяч рублей.