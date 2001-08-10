Житель Охи задержан за поджоги дачных домиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками отдела МВД России по городскому округу "Охинский" установлен гражданин, причастный к совершению умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. В сожжении дачного домика с имуществом внутри изобличен 24-летний житель районного центра. По имеющейся оперативной информации, он, находясь в северной части города Оха, поджог принадлежащее 56-летней местной жительнице домовладение, расположенное на улице Нефтяников. Своими действиями молодой человек причинил потерпевшей ущерб на 110 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
По данному факту 13 декабря 2021 года было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
В рамках расследования данного уголовного дела проведены проверки показаний на месте и иные следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Гражданин дал признательные показания. Также он сознался в совершении ряда аналогичных деяний, совершенных им в период с ноября по декабрь текущего года. По данным сведениям проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Изъяты орудия, способствующие совершению преступления (ёмкости, содержащие горюче-смазочные материалы).
В отношении обвиняемого по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, в настоящее время в Охинском городском суде находится на рассмотрении уголовное дело по обвинению вышеуказанного лица в семи фактах умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенных в период с 16 октября по 18 декабря минувшего года.
Уголовное дело было расследовано следственным охинским отделом ОМВД, по которому 19 апреля надзорным органом утверждено обвинительное заключение.
Тогда охинец проникал в частные хозяйственные постройки, собирал пригодные для горения предметы и поджигал их. Своими действиями он причинил семи потерпевшим ущерб на сумму один миллион восемьсот тысяч рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:34 Сегодня Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
08:41 Сегодня Жительница Курил начала платить алименты только после того, как её наказали обязательными работами
11:25 Сегодня В ряде домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду вечером 16 декабря
09:30 Сегодня Ок, Сахалин: почему Курильские острова так называются
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
14:39 10 Декабря На Сахалине вертолет будет искать пропавших в море рыбаков
16:40 9 Декабря В Луговом на тропе здоровья устанавливают уличное освещение
17:11 9 Декабря Старшему поколению южносахалинцев напоминают о возможности пройти углубленное обследование
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 15:12 Сегодня В сахалинском зоопарке появились дикобразы
- 13:13 Вчера На Сахалине начали тренироваться гранатометчики
- 10:11 10 Декабря Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в "Кристалл"
- 10:29 9 Декабря 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?