Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2021
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09:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Аниве на пешеходном переходе сбили пенсионерку

В Аниве на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 15 декабря 62-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Виц", двигался в западном направлении по улице Пудова. В районе дома № 28 не уступил дорогу и сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 69-летняя сахалинка получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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