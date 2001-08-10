Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2021
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08:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Курил начала платить алименты только после того, как её наказали обязательными работами

Жительница Курил начала платить алименты только после того, как её наказали обязательными работами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Северо-Курильскому району Управления ФССП России по Сахалинской области находится исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки Ф. Жительница Северо-Курильского района длительное время уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, находящегося в детском доме Приморского края, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Судебным приставом-исполнителем в отношении неё был составлен протокол за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Постановлением мирового судьи судебного участка  Северо-Курильского района женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

После привлечения к административной ответственности сахалинка, сделав правильные выводы для себя, встала на путь исправления. Женщина через несколько дней после судебного заседания отбыла наказание  в виде обязательных работ, трудоустроилась и начала частично оплачивать сумму задолженности по алиментам.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.

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