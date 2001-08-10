Жительница Курил начала платить алименты только после того, как её наказали обязательными работами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Северо-Курильскому району Управления ФССП России по Сахалинской области находится исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки Ф. Жительница Северо-Курильского района длительное время уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, находящегося в детском доме Приморского края, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Судебным приставом-исполнителем в отношении неё был составлен протокол за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Постановлением мирового судьи судебного участка Северо-Курильского района женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

После привлечения к административной ответственности сахалинка, сделав правильные выводы для себя, встала на путь исправления. Женщина через несколько дней после судебного заседания отбыла наказание в виде обязательных работ, трудоустроилась и начала частично оплачивать сумму задолженности по алиментам.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.