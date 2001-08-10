Вертолет не помог найти пропавших сахалинцев, завтра поиски продолжатся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня вертолетом Ми-8 МЧС России была обследована береговая полоса и прилегающая акватория от с. Стародубское до мыса Терпения, также был обследован о. Тюлений и акватория вокруг него. Поиски результата не принесли. Вертолет Ми-8 МЧС России вернулся в аэропорт г. Южно-Сахалинск. Дальнейшие поиски продолжатся завтра путем осмотра береговой полосы сотрудниками ГИМС, МВД и волонтерами, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, днём 10 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что днём 9 декабря двое мужчин в Макаровском районе вышли в море на пластиковой лодке и перестали выходить на связь. 10 декабря на поиски пропавших привлекался вертолёт Ми-8 МЧС России. 11 и 12 декабря сотрудниками ГИМС Макаровского района совместно с ОМВД Макаровского района обследована береговая полоса от села Заозерное до реки Горянка. 13 декабря по метеоусловиям поиски не проводились. 14 декабря обследована береговая полоса от села Восточное до реки Горянка в Макаровском районе. Сегодня в 11.20 (сах) в связи с улучшением погодных условий, для поиска пропавших из Южно-Сахалинска, вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области на борту.