Сахалинцу, заставившему подростков под дулом пистолета копать ямы, дали реальный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Смирныховского районного суда 21-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ( хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что в июне 2021 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на берегу реки с. Онор, на глазах у местных жителей, из хулиганских побуждений, направил на трех несовершеннолетних пневматический пистолет, выдавая его за огнестрельное оружие, заставив последних руками копать ямы, назвать свой возраст и покинуть указанное место, а в случае невыполнения его требований, угрожал выстрелить в них.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимого к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.