Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2021
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16:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцу, заставившему подростков под дулом пистолета копать ямы, дали реальный срок

Сахалинцу, заставившему подростков под дулом пистолета копать ямы, дали реальный срок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Смирныховского районного суда 21-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ( хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что в июне 2021 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на берегу реки с. Онор, на глазах у местных жителей, из хулиганских побуждений, направил на трех несовершеннолетних пневматический пистолет, выдавая его за огнестрельное оружие, заставив последних руками копать ямы, назвать свой возраст и покинуть указанное место, а в случае невыполнения его требований, угрожал выстрелить в них.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимого к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.  

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