Житель Холмска обвиняется в краже денег у своей тети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж с банковского счета и одной кражи наличных денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый находился в гостях у своей тети, с которой совместно употреблял спиртное. Спустя некоторое время женщина легла спать, чем и решил воспользоваться фигурант. Он знал, что у родственницы имеются денежные средства, и решил их похитить. Злоумышленник взял сотовый телефон и банковскую карту женщины. На мобильное устройство фигурант установил банковское приложение и внес в него данные кредитки потерпевшей. После чего с помощью этой же программы перевел с нее на свой счет примерно 10 тысяч рублей. Далее злоумышленник, чтобы не быть разоблаченным, удалил вышеуказанное приложение с телефона родственницы, вернул устройство на место и покинул квартиру. Впоследствии похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Спустя несколько дней, находясь также в гостях у родственницы, он воспользовался тем, что она спит, и заново установил на ее сотовый телефон приложение мобильного банка и перевел себе 2 тысячи рублей с ее счета, после чего снова удалил программу.

Он же потом похитил с банковского счета родственницы еще 10 тысяч рублей.

Также он причастен к еще одной краже. Гражданин пришел в гости к тёте, чтобы с ней употребить спиртное. Когда женщина легла спать, мужчина прошел в ее комнату и направился к тумбочке, в которой лежали денежные средства. Ранее он видел, как она кладет их туда. Фигурант взял деньги и, положив в карман, покинул квартиру. Уже в подъезде он посчитал сумму.

В руках у него оказалось 68 тысяч рублей и 440 долларов США. После этого мужчина позвонил своему товарищу, с которым они совместно потратили деньги.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.