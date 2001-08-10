Житель Холмска обвиняется в краже денег у своей тети
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж с банковского счета и одной кражи наличных денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемый находился в гостях у своей тети, с которой совместно употреблял спиртное. Спустя некоторое время женщина легла спать, чем и решил воспользоваться фигурант. Он знал, что у родственницы имеются денежные средства, и решил их похитить. Злоумышленник взял сотовый телефон и банковскую карту женщины. На мобильное устройство фигурант установил банковское приложение и внес в него данные кредитки потерпевшей. После чего с помощью этой же программы перевел с нее на свой счет примерно 10 тысяч рублей. Далее злоумышленник, чтобы не быть разоблаченным, удалил вышеуказанное приложение с телефона родственницы, вернул устройство на место и покинул квартиру. Впоследствии похищенные деньги он потратил на личные нужды.
Спустя несколько дней, находясь также в гостях у родственницы, он воспользовался тем, что она спит, и заново установил на ее сотовый телефон приложение мобильного банка и перевел себе 2 тысячи рублей с ее счета, после чего снова удалил программу.
Он же потом похитил с банковского счета родственницы еще 10 тысяч рублей.
Также он причастен к еще одной краже. Гражданин пришел в гости к тёте, чтобы с ней употребить спиртное. Когда женщина легла спать, мужчина прошел в ее комнату и направился к тумбочке, в которой лежали денежные средства. Ранее он видел, как она кладет их туда. Фигурант взял деньги и, положив в карман, покинул квартиру. Уже в подъезде он посчитал сумму.
В руках у него оказалось 68 тысяч рублей и 440 долларов США. После этого мужчина позвонил своему товарищу, с которым они совместно потратили деньги.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня Коньяк, бренди, виски: на Курилах при осмотре судна, прибывшего из Японии, обнаружено два тайника с алкоголем
08:54 Сегодня Сахалинце приглашают на электронную выставку, посвященную прокуратуре
11:06 Сегодня На Сахалине сбили ребенка на пешеходном переходе, водитель с места происшествия скрылся
09:45 Сегодня Южносахалинцам расскажут об онлайн-оформлении разрешений на проведение земляных работ
16:52 10 Декабря В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
14:39 10 Декабря На Сахалине вертолет будет искать пропавших в море рыбаков
16:40 9 Декабря В Луговом на тропе здоровья устанавливают уличное освещение
17:11 9 Декабря Старшему поколению южносахалинцев напоминают о возможности пройти углубленное обследование
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
- 13:13 Сегодня На Сахалине начали тренироваться гранатометчики
- 10:11 10 Декабря Пока на улице плюс, жителей Южно-Сахалинска приглашают кататься на коньках в "Кристалл"
- 10:29 9 Декабря 12 декабря сахалинский зоопарк приглашает юных островитян на предновогодние представления
- 13:14 7 Декабря Сахалинская разведка тренировалась обнаруживать и уничтожать противника
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?