В Александровск-Сахалинском полицейские раскрыли грабеж и кражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В декабре в ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от местной жительницы о том, что её ограбили, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина, не имеющий постоянного источника дохода и склонный к злоупотреблению алкогольными напитками.

Как выяснилось, в тот день подозреваемый, зная потерпевшую, проводил её до дома и попросил у неё взаймы, на что она ответила отказом, сославшись на отсутствие средств. Позже злоумышленник, оставшись на улице и увидев, что женщина выходила в магазин и вернулась с покупками, понял, что все-таки деньги у неё имеются. Тогда он подошел к её квартире и свободно прошёл в жилище, поскольку входная дверь оказалась не заперта. В доме он взял сумку и на глазах хозяйки вытащил оттуда кошелёк, с которым ушел в неизвестном направлении. В дальнейшем он отправился в магазин, где стал совершать покупки, расплачиваясь за них похищенной из кошелька банковской картой, оснащенной системой бесконтактных платежей.

Возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.