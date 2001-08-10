Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2021
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11:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сбили ребенка на пешеходном переходе, водитель с места происшествия скрылся

На Сахалине сбили ребенка на пешеходном переходе, водитель с места происшествия скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 14 декабря неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался в северном направлении по улице Октябрьской в пгт. Тымовское. В районе дома № 72, не уступил дорогу и совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

После чего, в нарушение ПДД РФ, водитель покинул место происшествия. В результате ДТП, 14-летний ребенок получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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