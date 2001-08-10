Коньяк, бренди, виски: на Курилах при осмотре судна, прибывшего из Японии, обнаружено два тайника с алкоголем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два тайника с алкогольной продукцией общим объемом 65 литров обнаружили на транспортном судне в Южно-Курильске сотрудники Сахалинской таможни совместно с пограничниками, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской таможне.

При осмотре судна, прибывшего из Японии, сотрудники таможенной и пограничной служб выявили признаки сокрытия товаров от таможенного контроля. Таможенники провели досмотр и обнаружили два оборудованных тайника с алкогольной продукцией.

Один тайник размещался в специально оборудованной нише под переборками румпельного помещения. Сверху место сокрытия было заставлено продуктами питания. При вскрытии в тайнике обнаружено около 12 литров элитных крепких напитков – коньяк «Remy Martin» и «Hennessy».

Более крупный тайник был оборудован между стенкой холодильника и кормовой перегородкой на камбузе судна. В нем находились коробки с бренди, виски, джином японского происхождения - всего более 53 литров продукции.

Владельцы незаконно ввезенной партии - два члена экипажа судна признали свою вину. В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдения запретов и (или) ограничений на ввоз товаров (ч. 2 ст. 16.1 , ст. 16.3 КоАП России).

Проводится расследование, устанавливается стоимость товаров. Алкогольная продукция изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств.