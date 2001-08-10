Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
Сейчас 19:11
73,41|82,87|66,91
14 декабря в Южно-Сахалинске до 18 часов закрыт для движения участок ул. Амурской
16:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Осадки и ветер прогнозируются в Северо-Курильском районе

Осадки и ветер прогнозируются в Северо-Курильском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 декабря в Северо-Курильском районе прогнозируется снег, ветер 22-27 м/с, сообщили ТИА "Острова" а Сахалинском управлении Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?