Сахалинка, стажируясь в ломбарде, за две недели вытянула из кассы 600 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении более 600 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая стажировалась в одном из ломбардов Южно-Сахалинска на должность кассира-оценщика. В ее должностные обязанности входили прием и оценка движимого имущества, а также выдача денежных средств.

На протяжении рабочего дня к ней приходили клиенты, которые передавали ей в залог какое-либо имущество, а она оформляла залоговые билеты, после чего вносила всю информацию в компьютер. Когда фигурантке понадобились денежные средства, она похитила их из кассы. При этом она оформила поддельный залоговый билет на одного из клиентов ломбарда, так у нее был доступ к базе. Поняв, что никто ничего не заметил, она продолжила похищать деньги.

Через неделю стажировки, ее перевели в другое обособленное подразделение, где она продолжила совершать данные преступные действия. Всего за 2 недели испытательного срока злоумышленница успела похитить более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.