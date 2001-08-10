Пьяный сахалинец с ножом пытался через окошко ограбить магазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении разбойного нападения на продавщицу магазина с использованием в качестве оружия кухонного ножа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 12 ноября обвиняемый находился у себя дома и распивал спиртное. Когда алкоголь закончился фигурант решил отправиться за ним в круглосуточный магазин. С собой обвиняемый взял кухонный нож. Примерно в 3 часа ночи, находясь возле киоска, молодой человек постучал в окно. Когда продавщица открыла форточку, злоумышленник, продемонстрировав имеющий при нем кухонный нож, просунул руку внутрь и потребовал передать ему денежные средства. В то время в кассе было примерно 27 тысяч рублей. Затем обвиняемый попытался пролезть в помещение, просунув туда голову. Женщина испугалась, и сказала злоумышленнику, что вызовет сотрудников полиции. Молодой человек не успокаивался, тогда продавщица позвонила по номеру «112» и сообщила о случившемся. Через несколько минут к магазину прибыли сотрудники полиции, которые обезвредили нападавшего и задержали его.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.