На Сахалине задержан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении мошеннических действий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В конце ноября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что с 25 по 27 ноября неустановленное лицо путем обмана похитило у неё денежные средства.

Заявительница уточнила, что в одной популярной социальной сети она увидела объявление об уроках вождения на автомобиле. Тогда женщина написала сообщение на указанный телефон, получив в ответ информацию о стоимости обучения в размере 65 тысяч рублей. Ей было предложено разбить сумму на два платежа. Позже к ней подъехал мужчина и сказал, что в субботу у здания МРЭО ГИБДД её будет ждать сотрудник Госавтоинспекции для занятий, уточнив, что до этого дня ей нужно оплатить 50% от итоговой суммы. Дочь потерпевшей перечислила половину. После для достоверности злоумышленник позвонил потерпевшей и представился сотрудником ГИБДД. В итоге женщина перевела ему еще 20 тысяч рублей. В назначенное время она подъехала в указанное место, но там никого не оказалось.

Полицейские выяснили, что к совершению мошенничества причастенранее судимый 32-летний мужчина, не имеющий регистрации на территории Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело