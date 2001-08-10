На Сахалине задержан "липовый" инструктор по вождению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении мошеннических действий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В конце ноября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 52-летней местной жительницы о том, что с 25 по 27 ноября неустановленное лицо путем обмана похитило у неё денежные средства.
Заявительница уточнила, что в одной популярной социальной сети она увидела объявление об уроках вождения на автомобиле. Тогда женщина написала сообщение на указанный телефон, получив в ответ информацию о стоимости обучения в размере 65 тысяч рублей. Ей было предложено разбить сумму на два платежа. Позже к ней подъехал мужчина и сказал, что в субботу у здания МРЭО ГИБДД её будет ждать сотрудник Госавтоинспекции для занятий, уточнив, что до этого дня ей нужно оплатить 50% от итоговой суммы. Дочь потерпевшей перечислила половину. После для достоверности злоумышленник позвонил потерпевшей и представился сотрудником ГИБДД. В итоге женщина перевела ему еще 20 тысяч рублей. В назначенное время она подъехала в указанное место, но там никого не оказалось.
Полицейские выяснили, что к совершению мошенничества причастенранее судимый 32-летний мужчина, не имеющий регистрации на территории Сахалинской области.
Возбуждено уголовное дело
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