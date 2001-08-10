Ранее судимая сахалинка отобрала деньги у 44-летнего мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковым уполномоченным пункта полиции (дислокация с. Горнозаводск) отдела МВД России по Невельскому городскому округу в ходе проверки поступившей информации были установлены обстоятельства грабежа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, подозреваемая, ранее неоднократно судимая 40-летняя местная жительница, пришла в гости к родственнику. В доме также находились его сожительница со своим братом, которому сестра заняла деньги. В какой-то момент злоумышленница решила завладеть его деньгами. Тогда она открыто с применением насилия не опасного для жизни и здоровья похитила денежные средства у 44-летнего мужчины, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).