Новогодняя ель в Курильске не выдержала порывов ветра и упала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогоднюю ёлку сдуло ветром в Курильске. Жители сообщают, что это случилось в ночь на 14 декабря, пишет astv.ru. Ель устновили только в минувшую субботу.

- Ночью у нас был очень сильный ветер, это и стало причиной падения, рассказали информационному ресурсу в администрации. - Установить ёлку на прежнее место планируется тогда, когда позволит погода. Скорее всего, сегодня этого сделать не получится: погода вновь ухудшается.