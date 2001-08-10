Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
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12:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Муниципалитет рассчитался с курильским бизнесменом только после вмешательства прокуратуры

Муниципалитет рассчитался с курильским бизнесменом только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка исполнения законодательства в части своевременной оплаты государственными и муниципальными заказчиками обязательств перед бизнесом, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что у администрации муниципального образования «Курильский городской округ» на протяжении 6 месяцев имелась задолженность по оплате муниципального контракта на сумму 5,3 млн руб.

В этой связи муниципальному заказчику внесено представление об устранении нарушений законодательства.
По результатам его рассмотрения задолженность перед субъектом предпринимательской деятельности погашена в полном объеме.

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