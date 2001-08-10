Сахалинскому наркоторговцу дали почти 15 лет строгого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Холмского городского суда 22-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 3 ст. 30 п.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд установил, что в мае 2020 г. подсудимый для собственного употребления и с целью сбыта приобрел у неустановленного лица наркотическое средство, которое расфасовал в полиэтиленовые свертки.

Один сверток он незаконно сбыл местному жителю. Оставшаяся часть наркотического средства обнаружена сотрудниками полиции по месту проживания подсудимого.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.