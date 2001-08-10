На Сахалине пенсионер, желающий получить 450 тысяч, отдал мошенникам почти миллион рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 декабря в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 48-летнего жителя поселка Ноглики о том, что три дня назад у него был похищен сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили 28-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Охи. Выяснилось, что мужчина подрабатывал грузчиком в магазине. Когда он заносил товар, то увидел в торговом зале, что кто-то из покупателей забыл свой телефон. Он огляделся, и пока за его действиями никто не наблюдал, забрал его себе. Оперативники изъяли похищенный гаджет и вернули потерпевшему.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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