Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
Сейчас 02:14
73,41|82,87|66,91
Газпромбанк и правительство Сахалина сформировали «дорожную карту» по реализации проектов до 2025 года
13:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пенсионер, желающий получить 450 тысяч, отдал мошенникам почти миллион рублей

На Сахалине пенсионер, желающий получить 450 тысяч, отдал мошенникам почти миллион рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 декабря в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 48-летнего жителя поселка Ноглики о том, что три дня назад у него был похищен сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили 28-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Охи. Выяснилось, что мужчина подрабатывал грузчиком в магазине. Когда он заносил товар, то увидел в торговом зале, что кто-то из покупателей забыл свой телефон. Он огляделся, и пока за его действиями никто не наблюдал, забрал его себе. Оперативники изъяли похищенный гаджет и вернули потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?