Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
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13:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине грузчик магазина украл телефон покупателя

На Сахалине грузчик магазина украл телефон покупателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 декабря в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 48-летнего жителя поселка Ноглики о том, что три дня назад у него был похищен сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили 28-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Охи. Выяснилось, что мужчина подрабатывал грузчиком в магазине. Когда он заносил товар, то увидел в торговом зале, что кто-то из покупателей забыл свой телефон. Он огляделся, и пока за его действиями никто не наблюдал, забрал его себе. Оперативники изъяли похищенный гаджет и вернули потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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