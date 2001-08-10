Сахалинец ограбил пенсионера, который отказался дать денег взаймы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Томарискому городскому округу задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что злоумышленник обратился с просьбой занять денежные средства к 61-летнему знакомому, проживающему в одном социальном учреждении. Пенсионер ответил отказом, тогда подозреваемый, действуя открыто, похитил у него кошелек с банковской картой, совершив тем самым грабеж.

В дальнейшем похититель отправился в магазин, расположенный на улице Ломоносова, где с помощью похищенной кредитки, используя функцию бесконтактной отплаты, приобрёл алкогольные напитки за несколько операций на общую сумму более 4 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника. Похищенное имущество изъято. По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее неоднократно судимый подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под сражу.