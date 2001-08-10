Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
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13:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ограбил пенсионера, который отказался дать денег взаймы

Сахалинец ограбил пенсионера, который отказался дать денег взаймы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Томарискому городскому округу задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что злоумышленник обратился с просьбой занять денежные средства к 61-летнему знакомому, проживающему в одном социальном учреждении. Пенсионер ответил отказом, тогда подозреваемый, действуя открыто, похитил у него кошелек с банковской картой, совершив тем самым грабеж.

В дальнейшем похититель отправился в магазин, расположенный на улице Ломоносова, где с помощью похищенной кредитки, используя функцию бесконтактной отплаты, приобрёл алкогольные напитки за несколько операций на общую сумму более 4 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника. Похищенное имущество изъято. По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее неоднократно судимый подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под сражу.

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