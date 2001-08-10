Сахалинка спасла соседке жизнь, а потом, пока врачи приводили пострадавшую в чувство, обокрала ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 52-летнего местного жителя о том, что из квартиры его 79-летней матери в Синегорске были похищены принадлежащие ему наличные денежные средства в размере 35 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 50-соседка. Выяснилось, что 7 декабря подозреваемая со своей знакомой пришла к пенсионерке, чтобы занять у нее денег, но им никто не открыл дверь.

Гражданка знала, что у хозяйки квартиры сахарный диабет и, решив, что той стало плохо, вызвала скорую помощь. На место прибыли медицинские работники, спасатели и полицейские. Сотрудники МЧС взломали входную дверь. Внутри находилась хозяйка квартиры в бессознательном состоянии. Пока все были заняты оказанием помощи пожилой женщине, подозреваемая увидела лежащие в шкафу денежные средства и похитила их. После злоумышленница направилась домой, где спрятала украденные деньги. Когда полицейские вышли на её след, женщина стала отрицать факт хищения, но позже все-таки призналась в содеянном. Полицейские изъяли денежные средства в полном объеме. Они будут переданы законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.