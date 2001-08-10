Тихоокеанское
информационное агентство
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10:57, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске водитель сбил двух пешеходов на "зебре"

В Холмске водитель сбил двух пешеходов на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12.12.2021 года, в 14 часов 00 минут, 50-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Хайлюкс», двигался в северном направлении, по улице Победы, в городе Холмске. В районе дома № 30 не уступил дорогу, и совершил наезд на 2-пешеходов, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 59-летняя женщина и 62-летний мужчина получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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