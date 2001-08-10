Сахалинская компания попалась с контрабандным окунем на 11 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской таможней и Управлением ФСБ РФ по Сахалинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены контрабандные поставки окуня в Японию сахалинской рыбодобывающей компанией, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Поставки мороженого окуня шипощёка в Японию осуществлялись по контракту между российской фирмой (г. Корсаков) и японской компанией. По двум партиям общим весом 8,7 тонны сахалинские таможенники установили расхождение в стоимости продукции по данным в декларациях и сведениям, поданным в контролирующие органы Японии. При декларировании окуня российской фирмой в таможенные органы были поданы документы, содержащие недостоверные данные о стоимости товара. В результате таможенная стоимость была занижена как минимум на 4,3 млн рублей.

По экспертной оценке рыночная стоимость двух партий мороженого окуня шипощёка составила 11,3 млн рублей.

Сахалинская таможня возбудила уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, совершенную в крупном размере. Проводится расследование. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.