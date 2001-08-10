Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2021
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В ряде жилых домов Южно-Сахалинска временно отключат холодную воду
14:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине вертолет будет искать пропавших в море рыбаков

На Сахалине вертолет будет искать пропавших в море рыбаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 14.34 (сах) из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 3 спасателями на борту, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что днем 9 декабря двое мужчин в Макаровском районе вышли в море на пластиковой лодке и не выходят на связь.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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