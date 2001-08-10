Удачный день: мошенники выманили у сахалинцев более 10 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
57-летняя жительница села Ильинское лишилась 4 миллиона 819 тысяч рублей. Неизвестные позвонили и сообщили потерпевшей, что была произведена попытка списания денежных средств. Для предотвращения мошеннических действий ей якобы необходимо снять средства и внести их на безопасные счета. Через разные отделения сотовой связи, а также посредством денежных переводов она внесла вышеуказанную сумму, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
По идентичной схеме мошенничества 49-летний житель пгт. Тымовское лишился 1 миллиона 650 тысяч рублей, 500 тысяч из которых были взяты в кредит.
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 59-летней местной жительницы. У неё аферисты похитили 2 миллиона 450 тысяч рублей. Женщине позвонили неизвестные и сообщили о попытках снятия денежных средств, а также смены абонентского номера. Позже позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что заявительнице необходимо приобрести новый более усовершенствованный мобильный телефон, для того, чтобы по рекомендации сотрудника банка выполнить ряд определенных манипуляций. Женщина купила последнюю модель гаджета популярной марки, а сотрудник салона установил на телефоне необходимые приложения, которые интересовали заявительницу. Далее потерпевшая обналичила все имеющиеся на счетах денежные средства и через терминал внесла их на счет, который ей продиктовали. На следующий день она оформила кредиты в различных банках и при помощи терминала также внесла денежные средства на указанный ей счет.
Также поступило заявление от 72-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что в период времени с 20 сентября по 6 декабря 2021 года неизвестное лицо путем обмана похитило у неё 1 миллион рублей.
Как выяснилось, женщине позвонили и предложили сотрудничество с международной торговой площадкой, которая находится в Швейцарии. Потерпевшая открыла торговый счет и на протяжении указанного периода времени под руководством неизвестных лиц совершала операции по покупке и продаже валюты. Позже заявительница решила закрыть свой торговый счет и вывести заработанные ею деньги на карту, но получила отказ из-за неуплаты штрафа. Также ей сообщили о ликвидации полной суммы денежных средств в пользу страховой компании.
У 67-летней жительницы Анивы мошенники похитили 100 тысяч рублей. Женщине также позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Потерпевшей сообщили, что от её имени неизвестные оформили кредит, и он находится на стадии рассмотрения. В ходе разговора заявительница зашла в онлайн приложение банка, где увидела заявку на оформление кредита в размере 100 тысяч рублей. Звонивший сообщил, что заявительнице необходимо пройти в отделение банка и оформить этот кредит для того, чтобы мошенники не оформили его на себя. После оформления, женщина внесла его на «безопасный» счет.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.
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