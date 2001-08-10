Житель Невельска ограбил в Южно-Сахалинске 7-летнего школьника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 27-летней жительницы областного центра. Гражданка сообщила, что у её 7-летнего сына неизвестный открыто похитил сотовый телефон.

Незамедлительно была составлена ориентировка на подозреваемого и направлена наружным экипажам. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину. Им оказался 27-летний житель Невельска, ранее неоднократно судимый. Выяснилось, что школьник возвращался домой после занятий. В это время проходил подозреваемый и увидел у мальчика гаджет. Он подошел к нему и попросил у него телефон, чтобы совершить звонок. Мальчик не отказал. Как только мобильное устройство оказалось в руках незнакомца, тот поспешил вместе с ним скрыться. Телефон изъят и возвращен собственнику.

Возбуждено уголовное дело.