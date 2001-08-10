Предприниматель в Корсакове получал субсидии вместо уволившегося сотрудника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя по факту мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что с августа по конец ноября 2019 года мужчина из корыстных побуждений путем обмана похитил более 190 тысяч рублей.

Фигурант обратился в местное социальное учреждение в сфере содействия занятости с заявкой о предоставлении ему субсидии на возмещение затрат в связи с трудоустройством молодого специалиста. Учреждение одобрило ему выплату, и мужчина принял на работу повара.

Согласно заключенному договору, сотрудница должна была проработать полгода, но через два месяца уволилась. Предприниматель, в свою очередь, не расторг официальный трудовой договор и не уведомил о том, что данный специалист фактически у него больше не работает. Вместо этого он продолжал получать субсидию, предназначенную для оплаты труда сотрудника. В дальнейшем злоумышленник предоставил в учреждение отчет, содержащий недостоверные сведения об израсходовании представленных ему денежных средств в полном объеме.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.