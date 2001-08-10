Уволившийся сахалинец еще почти два месяца заправлялся на АЗС за счет предприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого вхищении, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что указанный мужчина в сентябре 2019 года был назначен на должность директора одного автотранспортного предприятия. Между данным учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о поставке горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции.

В дальнейшем была выпущена виртуальная заправочная карта для заправки транспортных средств, находящихся на балансе предприятия, и привязана к его личному телефонному номеру.

Спустя почти год трудовой договор с обвиняемым был расторгнут, а карта заблокирована, однако логин и пароль для входа в личный кабинет предприятия изменен не был.

Летом 2021 года фигурант в связи с тяжелым материальным положением, стал периодически, по мере необходимости, совершать хищение ГСМ, при этом изменил имя пользователя.

На протяжении более полутора месяцев он неоднократно приезжал на АЗС, где через топливно-раздаточную колонку производил заправку ГСМ, оплачивая виртуальной картой.

Таким образом, обвиняемый причинил предприятию материальный ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей.