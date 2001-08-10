Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2021
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13:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Уволившийся сахалинец еще почти два месяца заправлялся на АЗС за счет предприятия

Уволившийся сахалинец еще почти два месяца заправлялся на АЗС за счет предприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого вхищении, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что указанный мужчина в сентябре 2019 года был назначен на должность директора одного автотранспортного предприятия. Между данным учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о поставке горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции.

В дальнейшем была выпущена виртуальная заправочная карта для заправки транспортных средств, находящихся на балансе предприятия, и привязана к его личному телефонному номеру.

Спустя почти год трудовой договор с обвиняемым был расторгнут, а карта заблокирована, однако логин и пароль для входа в личный кабинет предприятия изменен не был.

Летом 2021 года фигурант в связи с тяжелым материальным положением, стал периодически, по мере необходимости, совершать хищение ГСМ, при этом изменил имя пользователя.  

На протяжении более полутора месяцев он неоднократно приезжал на АЗС, где через топливно-раздаточную колонку производил заправку ГСМ, оплачивая виртуальной картой.

Таким образом, обвиняемый причинил предприятию материальный ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей.

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