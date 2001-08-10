Сахалинец задержан с гашишным маслом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области совместно с оперативниками уголовного розыска Невельского района в ходе проверки оперативной информации был установлен 52-летний житель с. Ясноморское, причастный к незаконному обороту наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При обследовании жилого помещения данного гражданина оперативники обнаружили и изъяли наркотические средства, а именно 13,76 грамм гашишного масла и 29,8 грамм марихуаны, что в последующем было подтверждено результатами экспертизы.

В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый изготавливал наркотики из растений конопли, которые выращивал неподалеку в лесном массиве. Помимо того, что мужчина сам употреблял запрещенные к обороту вещества, он также занимался и их сбытом. Ранее подозреваемый уже был осужден за незаконный оборот наркотических средств.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело