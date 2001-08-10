Почти 400 тысяч рублей перевела сахалинка мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 декабря в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 40-летней жительницы города Корсакова. Накануне вечером у неё было похищено 394 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как оказалось, потерпевшей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Звонившая сообщила, что со счета женщины пытаются перевести 600 тысяч рублей, но так как лимит только 300 тысяч, банк заблокировал данный перевод. У потерпевшей спросили, совершала ли она данную операцию. Когда женщина ответила отрицательно, ей заявили, что ее сбережения пытались похитить аферисты, и чтобы этого не произошло, следует срочно перевести сбережения на так называемый резервный счет, который ей продиктуют. Поверив мошеннице, заявительница перевела свои сбережения, после чего аферисты бросили трубку.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.
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