После приему гостей сахалинка обнаружила пропажу денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 63-летней жительницы села Охотское о том, что несколько недель назад в течение нескольких дней у неё гостила компания знакомых. После их ухода она обнаружила пропажу денежных средств в сумме 30 тысяч рублей. Деньги хранились в кошельке в серванте, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска нашли и опросили всех присутствовавших в тот период гостей потерпевшей и оперативно установили личность причастной к краже гражданки. Ей оказалась 32-летняя безработная жительница областного центра. Женщина видела, откуда хозяйка доставала деньги для совершения покупок. Когда за её действиями никто не наблюдал, она осуществила кражу наличных.

Подозреваемая призналась в содеянном и вернула похищенную сумму потерпевшей. Возбуждено уголовное дело