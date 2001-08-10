Молодой житель Южно-Сахалинска нашел кредитку и отправился по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летней местной жительницы о том, что с ее банковской карты, которую она ранее утеряла, были произведены списания денежных средств на сумму более 6 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к хищению денег. Им оказался 21-летний житель областного центра. Находясь в районе пересечения проспекта Победы и улицы Ленина, подозреваемый нашел банковскую карту потерпевшей. Осмотрев ее, он понял, что на кредитке предусмотрена функция бесконтактной оплаты, чем и решил воспользоваться. При помощи банковской карты он начал совершать покупки в различных магазинах города. Когда на счету закончились деньги, подозреваемый избавился от улик, выбросив кредитку.

Следственным управлением Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.