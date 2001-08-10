Душили телефонным шнуром и били молотком по голове: на Сахалине ограбили пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летней и 37-летнего жителей пгт. Шахтёрска в разбое, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Кроме этого, мужчина также обвиняется в хищении огнестрельного оружия, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

В ходе предварительного следствия было установлено, что вечером 29 октября обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по предложению фигурантки договорились совершить разбойное нападение на 76-летнего местного жителя. У последнего имелись в сейфе денежные средства, о чём ей было известно.

Согласно распределённым между собой ролям, женщине предстояло прийти в квартиру потерпевшего и оставить входную дверь незапертой, что позволит её соучастнику беспрепятственно приникнуть в жилище.

Реализуя задуманное, обвиняемая пришла домой к потерпевшему, не закрыв за собой входную дверь. Вскоре в жилище проник мужчина, и тогда они напали на потерпевшего.

Злоумышленник накинул телефонный шнур на шею пенсионера и стал его душить, отчего тот потерял сознание. Затем налётчик нанёс ему не менее трех ударов молотком по голове. В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. В это время женщина подошла к сейфу, откуда похитила 40 тысяч рублей.

Во время совершения разбойного нападения обвиняемый увидел в сейфе пистолет, который забрал себе.

После этого с похищенным оружием обвиняемые с места преступления скрылись и покинули Углегорский район, направившись на север острова. С целью блокировки их возможных путей отступления мобильными экипажами были организованы временные блокпосты.

Благодаря оперативному взаимодействию полицейских подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки с вещественными доказательствами, изобличающими их в содеянном. Часть похищенных денежных средств и травматический пистолет были изъяты.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.