На Сахалине уничтожили 9 тонн Свинины из Саратовской области, зараженной чумой свиней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжается уничтожение партий свинины из Саратовской области, в которых было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС. Уничтожение зараженного мяса проходит под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и специалистов Агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Общий вес партий, подлежащих уничтожению, составляет 13,5 тонн. В настоящий момент на корсаковском полигоне ТБО путем сжигания уничтожено 8,8 тонн зараженной продукции. Остальное мясо общим весом 4,7 тонны будет уничтожаться в инсинераторе ежедневно, до полного уничтожения всего объема партий.

Напомним, должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля за ввозимой на Сахалин продукцией в Корсаковском морском торговом порту были отобраны пробы от партий свинины из Саратовской области.

В результате лабораторных испытаний специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). После чего контрольные биоматериалы были направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир), где было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС в мясной продукции.

Согласно требованиям ветеринарного законодательства такая продукция признаётся опасной и подлежит обязательному уничтожению.

Управлением Россельхознадзора владельцу продукции было выдано предписание об ее уничтожении.