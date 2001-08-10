Разбив стекло лопатой, четверо сахалинцев вынесли из дома электроинструменты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что из принадлежащего ему частного дома были похищены электроинструменты и бытовая техника на сумму около 60 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности четверых подозреваемых. Выяснилось, что молодые люди в ночное время решили пробраться на участок заявителя. Убедившись, что хозяина нет дома, при помощи найденной на территории лопаты разбили стекло и проникли на веранду.
Взломав запирающее устройство на входной двери, они проникли в дом, где обнаружили электроинструменты и бытовую технику, которые решили похитить. С данным имуществом злоумышленники скрылись с места преступления. Краденое они планировали в последующем продать, но сделать это им не удалось. Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции.
По данному факту следственным управлением Южно-Сахалинска возбуждено уголовное делл. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято.
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